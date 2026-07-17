Cagliari algerino arrestato per stupro su una 13enne | giudice lo scarcera

Un cittadino algerino, richiedente asilo e arrestato con l’accusa di aver violentato una ragazza di 13 anni a Cagliari, è stato successivamente scarcerato dal giudice. La decisione ha portato a un’interrogazione urgente rivolta ai ministri della Giustizia, dell’Interno e del Lavoro per chiarimenti sulla sua liberazione. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e la decisione di revocare la custodia cautelare.

Un’interrogazione urgente ai ministri della Giustizia, dell’Interno e del Lavoro per fare chiarezza sulla scarcerazione del cittadino algerino, richiedente asilo, arrestato a Cagliari con l’accusa di una grave violenza sessuale ai danni di una 13enne. A presentarla sono i deputati sardi di Fratelli d’Italia, che definiscono la vicenda “una ferita inaccettabile per la nostra comunità e un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica”. I parlamentari ringraziano la Squadra mobile per il lavoro investigativo svolto, ma contestano la decisione di disporre la scarcerazione con il solo obbligo di firma: “Pur nel totale rispetto dell’autonomia della magistratura, il fatto che alla richiesta di custodia cautelare in carcere del pubblico ministero sia seguita una misura così blanda genera un profondo allarme sociale”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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