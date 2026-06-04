Un uomo di 38 anni è stato arrestato nel Cagliaritano con l’accusa di aver adescato online una ragazza di 13 anni e di averla molestata sessualmente. L’indagine ha portato alla sua detenzione per pornografia minorile e violenza sessuale. Gli agenti hanno raccolto prove che collegano l’individuo alle accuse. La ragazza è stata ascoltata dagli inquirenti. La polizia ha eseguito l’arresto senza ulteriori dettagli sulla posizione dell’uomo o sulla dinamica dell’interazione online.

Un 38enne è stato arrestato dalla polizia nel cagliaritano per pornografia minorile e violenza sessuale ai danni di una 13enne. Le inchieste della questura del capoluogo sardo sono iniziate dopo una dettagliata notifica sulla frequentazione dell’uomo con una ragazzina che vive nel Lazio. Il Cosc, Centro operativo per la sicurezza cibernetica, ha fatto quindi scattare le perquisizioni personali e informatiche. Queste ispezioni, come spiegano dalla questura, hanno portato i poliziotti «rinvenire le chat scambiate con una tredicenne della provincia di Latina, nonché immagini e video dal contenuto sessualmente esplicito». Cagliari, un 38enne è stato arrestato per violenza sessuale su una bambina di 13 anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Cagliari, 38enne arrestato per violenza sessuale su una 13enne: l’aveva adescata online

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Cagliari, Sardegna: 31enne segregata e violentata

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