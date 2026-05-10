Condannato a 7 anni e mezzo per furti e rapine in serie il giudice lo scarcera | domiciliari a Bologna

Dopo essere stato condannato a sette anni e dieci mesi di reclusione per una serie di furti, rapine e truffe, il giudice dell'udienza preliminare ha deciso di disporre gli arresti domiciliari presso una comunità a Bologna. La decisione è stata presa nei confronti di un uomo coinvolto in numerosi reati, e la misura cautelare è stata applicata subito dopo la condanna.

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All'indomani della condanna a sette anni e dieci mesi di reclusione per furti, rapine e truffe, il giudice dell'udienza preliminare Michele Dubini ha scarcerato Giuliano Casella disponendo gli arresti domiciliari nella comunità Mondo X di Bologna.Il gup ha accolto l'istanza della difesa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Condannato per maltrattamenti, il giudice lo scarceraAffidamento in prova per un 51enne di Santa Maria a Vico condannato a 4 anni e 8 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla... Furti, rapine e violazione ripetuta delle misure cautelari: uomo condannato a 5 anni di reclusioneNella giornata di sabato 18, i carabinieri di Bondeno hanno un 63enne originario della provincia di Napoli. Argomenti più discussi: Ferrara utilizzava metodi mafiosi: il ras dei mercatini di Natale condannato a 7 anni e mezzo; Torino, condannato a 7 anni e 6 mesi Francesco Ferrara, l'ex re dei Mercatini di Natale e di Cioccolatò; Condannato a 7 anni e mezzo Francesco Ferrara, l'organizzatore dei mercatini; Torino, ras dei mercatini condannato a 7 anni e 6 mesi.