Caccia alla strega Katia Calandra ci riporta al passato
Oggi alle 18,30 nella sala Monteverdi di Fermignano (ingresso libero), sarà presentato il volume Caccia alla strega di Katia Calandra (Edizioni Helicon). Interverrà il prof Edoardo Virgili. L’iniziativa è patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune di Fermignano. Katia Calandra, laureata in Lingue e Letterature Straniere all’ateneo di Urbino, insegna inglese nella scuola secondaria di secondo grado. Appassionata di giardinaggio e orticoltura, ama la natura, gli animali e l’avventura. Nel 2015 ha pubblicato il suo primo romanzo, La vita fra i capelli. Negli anni successivi hanno fatto seguito Lo chiamavano Geronimo, Scodì, un romanzo per ragazzi, e, nel 2021, La cucitrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
“Io e il mio ex ci siamo presi per mano perché stavamo affogando entrambi per le nostre vite passate e ci siamo salvati. Tutti ci chiedono: come fate?”: Katia Follesa su Angelo PisaniKatia Follesa e Angelo Pisani, ex coniugi, condividono ancora un rapporto di collaborazione e rispetto, nonostante la separazione.
A Quiet Place Part 3: al via le riprese, il primo sguardo al set ci riporta in una nota locationLe riprese di A Quiet Place Part 3 sono iniziate, come annunciato da John Krasinski attraverso una foto scattata sul set.