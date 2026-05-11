Le riprese di A Quiet Place Part 3 sono iniziate, come annunciato da John Krasinski attraverso una foto scattata sul set. La scena mostrata nel post si svolge nella stessa location del primo film, una nota regione che ha fatto da sfondo alle prime vicende della saga. La produzione è in corso e le riprese si svolgono in un'area riconoscibile dai fan della serie.

John Krasinski ha confermato l'inizio delle riprese del terzo capitolo con una foto dal set che rivela il ritorno della saga horror là dove tutto ha avuto inizio. John Krasinski ha confermato l'inizio delle riprese di A Quiet Place Part III pubblicando una foto dal set che rivela una ben nota location sono iniziate. Il ciak del film lascia intravedere, sullo sfondo, l'Arco e il Colonnato del Ponte di Manhattan, a Chinatown, New York City. I precedenti episodi erano ambientati nello Stato di New York, ma questa immagine conferma che l'azione si sposterà nella Grande Mela. Non sarà la prima volta che il franchise horror sfrutta New York come location, dato che A Quiet Place: Day One, uscito nel 2024, ha mostrato le immediate conseguenze dell'invasione aliena nella .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A Quiet Place Part 3: al via le riprese, il primo sguardo al set ci riporta in una nota location

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A quiet place 3: (2026) official trailer 1m views

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Le riprese di A Quiet Place: Part III sono iniziate. Nei cinema il 30 luglio 2027 reddit

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