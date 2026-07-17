Andy Burnham, ex sindaco di Manchester e deputato, è stato ufficialmente proclamato leader del Partito laburista britannico. Da lunedì assumerà il ruolo di nuovo premier, sostituendo Keir Starmer dimissionario da giugno. Burnham, 56 anni, ha dichiarato di essere pronto a governare dopo oltre 40 anni di politica neoliberista. La nomina avviene senza sorprese, chiudendo una fase di transizione nel partito.

Il Partito laburista britannico ha incoronato oggi senza sorprese come nuovo leader Andy Burnham, 56enne deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, al posto di Keir Starmer, dimissionario da giugno. Burnham è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di concorrenti, non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente al 63enne Starmer come capo del governo dopo il passaggio rituale di consegne a Downing Street fissato per lunedì. La proclamazione è stata annunciata durante un’assemblea speciale di partito a Londra da Shabana Mahmood, ministra dell’Interno del governo Starmer uscente e presidente del Comitato esecutivo nazionale laburista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Burnham proclamato leader dei laburisti, da lunedì sarà il nuovo premier britannico: “Pronto a governare dopo 40 anni di neoliberismo”

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