Burnham proclamato leader del Labour | dal 20 luglio sarà premier

Andy Burnham è stato ufficialmente proclamato leader del Partito laburista e diventerà premier dal 20 luglio. In occasione della sua prima dichiarazione pubblica come possibile capo del governo, ha confermato le sue intenzioni di guidare il partito e il paese. La nomina segue la sostituzione di Keir Starmer. La data di inizio mandato è stata comunicata e Burnham ha presentato le prime linee del suo programma.

Nel giorno in cui è stato proclamato leader del Partito laburista al posto di Keir Starmer, nel suo primo discorso da premier in pectore Andy Burnham (visibilmente commosso) si è detto pronto a governare e a promuovere «una politica di cambiamento» nel Regno Unito, «dopo 40 anni di neoliberalismo che non sono stati gentili» verso «persone e luoghi» che «hanno aspettato troppo a lungo che la politica ridesse loro la speranza». Burnham non dovrà passare dal voto degli iscritti. Burnham è stato proclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza (350 su 400 circa) e dei sindacati affiliati al Labour. Essendo... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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