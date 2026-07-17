Il difensore di una squadra di calcio non potrà partecipare al ritiro pre-campionato a causa di problemi al ginocchio destro. Dopo aver effettuato esami diagnostici, è stato deciso di consultare uno specialista per valutare un eventuale intervento chirurgico. La durata dell’indisponibilità prevista è di 166 giorni.

“ In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro “. Il comunicato ufficiale del Napoli ha così annunciato l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Una brutta notizia per Max Allegri che inizia il suo ritiro con i partenopei subito in salita. Una tegola ancor più pesante se pensiamo come sia l’unico centrale di piede mancino in rosa dopo l’addio di Juan Jesus ed escludendo Olivera, che ha mostrato le sue lacune. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno, quanti infortuni a Napoli: indisponibile per ben 166 giorni

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