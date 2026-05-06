Nerazzurri infortuni record Ben sessantatré stop stagionali

La stagione del Pisa è stata segnata da numerosi infortuni, con un totale di sessantatré stop durante tutto il campionato. Gli infortuni si sono verificati in diversi momenti dell’anno, coinvolgendo vari giocatori e incidendo sulle scelte tecniche della squadra. I problemi fisici hanno causato assenze prolungate e cambiamenti nelle rotazioni, influenzando le performance complessive del team nel corso della stagione.

La stagione del Pisa è stata falcidiata dagli infortuni. A partire dall’estate, fino ad arrivare a quelli attuali di Matteo Tramoni, fuori a causa di uno stiramento dalla vigilia della partita con il Parma e che rimarrà fuori anche contro la Cremonese domenica, e di Marin, ai box dal 15 marzo per un problema al ginocchio ancora non risolto. In totale, nel corso della stagione e con tre gare ancora da giocare, la squadra nerazzurra ha dovuto fare i conti con bei sessantatré infortuni. La maggior parte di questi, di natura muscolare. Quindi c’è stato il grave problema di Stengs, che si è sottoposto a settembre a un intervento per il reinserimento del tendine del lungo adduttore destro, che si era distaccato completo dall’osso.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nerazzurri, infortuni record. Ben sessantatré stop stagionali Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli con 29 infortuni stagionali, 4 titolari operati, a marzo è a un punto dal secondo posto Tennistavolo In Serie A2 femminile. Apuania, doppio stop. Salgono a quattro le sconfitte stagionaliDue sconfitte per la formazione femminile della Apuania Tennistavolo nel campionato nazionale di A2, girone C.