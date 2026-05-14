A Grottaglie torna l’evento “Buongiorno Ceramica!”, una manifestazione che si svolge in diverse città italiane. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, si svolge in due giorni e coinvolge numerose botteghe e laboratori della tradizione ceramica locale. Durante l’evento, i partecipanti possono visitare spazi dedicati alla lavorazione artigianale e scoprire tecniche antiche e aggiornate. La manifestazione rappresenta un’occasione per valorizzare il patrimonio locale e per far conoscere il lavoro dei ceramisti.

Tarantini Time Quotidiano Torna a Grottaglie “Buongiorno Ceramica!”, la festa diffusa della ceramica italiana ideata dall’Associazione Italiana Città della Ceramica, che coinvolge contemporaneamente oltre 60 comuni in tutta Italia. L’appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 maggio, con un programma promosso dal Comune di Grottaglie e costruito insieme alle realtà ceramiche e associative del territorio. Per due giorni il Quartiere delle Ceramiche e il Castello Episcopio diventeranno il centro della manifestazione, con un percorso tra botteghe storiche, laboratori, dimostrazioni dal vivo, musica e degustazioni. Il quartiere, situato nella gravina che attraversa il centro urbano, sarà chiuso al traffico e aperto ai visitatori, che potranno muoversi liberamente tra le botteghe e partecipare alle attività gratuite. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, torna “Buongiorno Ceramica!”: due giorni tra botteghe, laboratori e tradizione

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