Buongiorno potrebbe essere operato al ginocchio Il Napoli smonti l’alibi sfortuna

Da ilnapolista.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Buongiorno potrebbe essere sottoposto a intervento chirurgico al ginocchio. La decisione si rende necessaria a causa di un infortunio che rischia di compromettere la sua partecipazione futura. La notizia rappresenta un problema per il Napoli, che dovrà fare i conti con l’assenza del difensore. La situazione si aggiunge a tre motivi di preoccupazione, senza ancora conferme ufficiali sui tempi di recupero o sulla natura precisa dell’infortunio.

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Buongiorno, bruttissima notizia per tre motivi. Il problema al ginocchio di Alessandro Buongiorno è ovviamente una bruttissima notizia per il Napoli. Per svariate ragioni. Perché perde il difensore centrale che Allegri avrebbe voluto recuperare alla causa azzurra. Perché lo perde in circostanze assurde: il Napoli sapeva del problema da un mese ed erano tutti convinti che fosse rientrato. E invece no. Quindi si è perso un mese. E infine, c’è una inquietante continuità tra la sfortunata stagione scorsa e quella appena iniziata. Ma la sfortuna non può spiegare tutto. Bisogna indagare sugli errori umani, sulla superficialità, sulla eventuale mancanza di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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