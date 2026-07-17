Buongiorno, bruttissima notizia per tre motivi. Il problema al ginocchio di Alessandro Buongiorno è ovviamente una bruttissima notizia per il Napoli. Per svariate ragioni. Perché perde il difensore centrale che Allegri avrebbe voluto recuperare alla causa azzurra. Perché lo perde in circostanze assurde: il Napoli sapeva del problema da un mese ed erano tutti convinti che fosse rientrato. E invece no. Quindi si è perso un mese. E infine, c’è una inquietante continuità tra la sfortunata stagione scorsa e quella appena iniziata. Ma la sfortuna non può spiegare tutto. Bisogna indagare sugli errori umani, sulla superficialità, sulla eventuale mancanza di rigore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno potrebbe essere operato al ginocchio. Il Napoli smonti l’alibi sfortuna

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