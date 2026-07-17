Buongiorno infortunato il difensore salta il ritiro pre-campionato

Da forzazzurri.net 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di problemi al ginocchio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parte male la nuova stagione per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Problemi al ginocchio per il difensore partenopeo, che è costretto a saltare il ritiro di Dimaro. In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. TOP & FLOP GIOVANILI NAPOLI- I nuovi gioiellini di gennaio della Primavera e la rabbia dell’Under 15 su, la miopia societaria sull’Under 17 e la netta differenza dell’Under 16 giù. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

buongiorno infortunato il difensore salta il ritiro pre campionato
© Forzazzurri.net - Buongiorno infortunato, il difensore salta il ritiro pre-campionato
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Napoli, Buongiorno salta il ritiro: rischia l'operazione al ginocchioAlessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro.

Buongiorno salta il ritiro del Napoli: possibile intervento al ginocchio destroIl ritiro del Napoli è stato annullato per un giocatore che potrebbe dover sottoporsi a un intervento al ginocchio destro.

Si parla di: Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro.

buongiorno infortunato il difensoreNapoli, Buongiorno infortunato: rischio operazione e stop prolungatoIl Napoli si trova ad affrontare un'imprevista battuta d'arresto all'inizio della nuova stagione: il neo-acquisto Alessandro Buongiorno, difensore su cui il club riponeva grandi aspettative, non potrà ... it.blastingnews.com

buongiorno infortunato il difensoreNapoli, tegola Buongiorno: infortunio al ginocchio e rischio interventoBuongiorno non potrà prendere parte al ritiro del Napoli per un infortunio al ginocchio. Il difensore rischia l'operazione ... derbyderbyderby.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web