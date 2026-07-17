Parte male la nuova stagione per il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno. Problemi al ginocchio per il difensore partenopeo, che è costretto a saltare il ritiro di Dimaro. In considerazione di problematiche emerse nell’ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato. Il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro. TOP & FLOP GIOVANILI NAPOLI- I nuovi gioiellini di gennaio della Primavera e la rabbia dell’Under 15 su, la miopia societaria sull’Under 17 e la netta differenza dell’Under 16 giù. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Buongiorno infortunato, il difensore salta il ritiro pre-campionato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, Buongiorno salta il ritiro: rischia l'operazione al ginocchioAlessandro Buongiorno non parteciperà al ritiro di Dimaro a causa di un problema al ginocchio destro.

Buongiorno salta il ritiro del Napoli: possibile intervento al ginocchio destroIl ritiro del Napoli è stato annullato per un giocatore che potrebbe dover sottoporsi a un intervento al ginocchio destro.

Si parla di: Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro.

Napoli, Buongiorno infortunato: rischio operazione e stop prolungatoIl Napoli si trova ad affrontare un'imprevista battuta d'arresto all'inizio della nuova stagione: il neo-acquisto Alessandro Buongiorno, difensore su cui il club riponeva grandi aspettative, non potrà ... it.blastingnews.com

Napoli, tegola Buongiorno: infortunio al ginocchio e rischio interventoBuongiorno non potrà prendere parte al ritiro del Napoli per un infortunio al ginocchio. Il difensore rischia l'operazione ... derbyderbyderby.it