Buon compleanno Claudio Lopez David Hasselhoff Jaap Stam…

Notizia in breve

Oggi si festeggiano diversi compleanni tra figure pubbliche e personaggi noti. Tra loro, ci sono ex calciatori, attori e politici, tra cui una ex cancelliera tedesca e un attore noto per ruoli televisivi. Inoltre, celebrano il loro compleanno anche politici e scrittori italiani. La lista comprende personalità di vari settori, con date di nascita che spaziano tra diversi decenni. Non sono state fornite altre informazioni su eventi o attività legate a questa giornata.