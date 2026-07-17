Buon compleanno Claudio Lopez David Hasselhoff Jaap Stam…
Oggi si festeggiano diversi compleanni tra figure pubbliche e personaggi noti. Tra loro, ci sono ex calciatori, attori e politici, tra cui una ex cancelliera tedesca e un attore noto per ruoli televisivi. Inoltre, celebrano il loro compleanno anche politici e scrittori italiani. La lista comprende personalità di vari settori, con date di nascita che spaziano tra diversi decenni. Non sono state fornite altre informazioni su eventi o attività legate a questa giornata.
Buon compleanno Angela Merkel, Antonio Decaro, Guido Calvi, Alfredo Mantica, Corrado Clini, David Hasselhoff, Francesca Marciano, Valentina Aprea, Angelo Cannavacciuolo, Fabio dal Zotto, Andrea Mandorlini, Ignazio Angioni, Jaap Stam, Claudio Lopez, Valentino Gallo, Lukas Rifesser, Jessica Morlacchi, Silvano Chesani, Silvia Olari, Michela Moioli, Nicole Terlenghi. Oggi 17 luglio compiono gli anni: Rinaldo Cappellini, ex calciatore; Guido Calvi, avvocato, politico; Vasco Dugini, ex calciatore; Gian Pier Favaro, politico; Ariel Toaff, rabbino, storico, scrittore; Giovanni Zarro, politico, avvocato; Alfredo Mantica, politico; Mario Calosi, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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