Buon compleanno Morimoto Claudio Cerasa Justine Mattera…

Oggi si celebrano diversi compleanni di figure pubbliche italiane e straniere. Tra queste, presentatori televisivi, calciatori, allenatori e personalità del mondo dell’economia e dello spettacolo. Tra i festeggiati ci sono conduttrici, calciatori di serie A, ex allenatori e politici. Le date segnano il compleanno di queste persone, alcune note per il loro ruolo nel mondo dello sport, della televisione o della politica.

Buon compleanno Barbara d’Urso, Jérémy Ménez, Giuseppe Iachini, Alberto Peruzzo, Elsa Fornero, Justine Mattera, Stefano Torrisi, Paolo Savoldelli, Claudio Cerasa, Chiara Ferragni, Alfonso Delgado, Davide Gavazzi, Takayuki Morimoto, Francesco Bolzoni. Oggi 7 maggio compiono gli anni: Gabriele Varano, musicista; Alberto Peruzzo, imprenditore, editore; Sergio Ceccotti, pittore, incisore; Mario Gios, ex pattinatore; Giancarlo Valt, giocatore di curling; Antonio Zedde, fantino; Mauro Berardi, produttore cinema; Franco Devescovi, fumettista; Bruno Amalfitano, scenografo; Tancredi Cimmino, dirigente d’azienda, politico; Paolo Martin, designer;.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Morimoto, Claudio Cerasa, Justine Mattera… Notizie correlate Chi è Fabrizio Cassata, il marito di Justine Mattera: “È molto geloso, ma abbiamo raggiunto un compromesso”Il marito di Justine Mattera è Fabrizio Cassata, imprenditore nel wellness con il quale è convolata a nozze nel 2009: la coppia ha allargato la... Chi era Paolo Limiti, l’ex marito di Justine Mattera: “Subisco il fascino degli intellettuali anziani”Prima delle nozze con Fabrizio Cassata, nella vita di Justine Mattera l’ex marito Paolo Limiti, con il quale ha condiviso due anni d’amore.