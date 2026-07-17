Alexander Bublik ha dichiarato di aver rinunciato a competere contro Alcaraz e Sinner nei tornei del Grande Slam, affermando che anche lui si è arreso. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista a Tennis Magazin e stanno attirando attenzione nel mondo del tennis. Nella stessa intervista, il giocatore ha sottolineato che molti colleghi hanno scelto di non affrontare più i due campioni negli Slam.

“ Nei tornei del Grande Slam, i giocatori si sono arresi contro Alcaraz e Sinner, me compreso “: parole pronunciate da Alexander Bublik in un’intervista concessa a Tennis Magazin e destinate a fare discutere nel panorama tennistico. Il temibile kazako, indubbiamente uno dei giocatori più estrosi e talentuosi del circuito internazionale, è stato molto diretto in merito alla caratura dei due grandi dominatori del panorama internazionale, che hanno giganteggiato nei tornei più importanti nelle ultime stagioni. Dopo due annate agonistiche chiuse in perfetta parità (2-2), quest’anno il fuoriclasse altoatesino si è imposto a Wimbledon e lo spagnolo ha trionfato agli Australian Open, mentre al Roland Garros è emerso il tedesco Alexander Zverev, alla sua prima affermazione in un cosiddetto Major. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Bublik getta la spugna: “Tutti si sono arresi con Sinner e Alcaraz negli Slam. Me compreso”

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