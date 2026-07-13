Sinner ha vinto 5 titoli dello Slam! La classifica di tutti i tempi | top10 ancora lontana corsa su Alcaraz

Jannik Sinner ha vinto cinque titoli dello Slam in carriera, conquistando il torneo più importante del tennis in cinque occasioni. La sua presenza nella top 10 della classifica di tutti i tempi rimane ancora distante, mentre la corsa per superare altri tennisti come Alcaraz continua. La sua carriera si caratterizza per il talento, la tecnica e l'impegno costante nel lavoro, che gli hanno consentito di aggiungere questi titoli al suo palmarès.

Jannik Sinner ha vinto cinque Slam nel corso della propria carriera: in cinque occasioni ha trionfato nei tornei più importanti del panorama tennistico, a dimostrazione del suo sconfinato talento e di una caratura tecnica che, mista al grande lavoro e a una totale abnegazione a questo sport, gli hanno permesso di arricchire il proprio palmares. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a timbrare il cartellino nei cosiddetti Major almeno una volta all’anno nelle ultime tre stagioni, a riprova di una continuità degna di nota. Il fuoriclasse altoatesino festeggiò per la prima volta il 28 gennaio 2024, quando si impose agli Australian Open con una funambolica rimonta ai danni del russo Daniil Medvedev, dopo essere stato in svantaggio per 0-2 sul cemento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

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