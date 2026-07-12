Sinner ha vinto 5 titoli dello Slam! La classifica di tutti i tempi e la corsa su Alcaraz

Un tennista ha vinto cinque titoli dello Slam, consolidando la propria posizione nella storia del tennis. La vittoria si è verificata in cinque diverse occasioni ai tornei più prestigiosi del circuito. La carriera del giocatore si distingue per un talento evidente, supportato da un impegno costante e da una tecnica raffinata. La sua presenza nel circuito ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, mentre la corsa verso altri grandi nomi prosegue.

Jannik Sinner ha vinto cinque Slam nel corso della propria carriera: in cinque occasioni ha trionfato nei tornei più importanti del panorama tennistico, a dimostrazione del suo sconfinato talento e di una caratura tecnica che, mista al grande lavoro e a una totale abnegazione a questo sport, gli hanno permesso di arricchire il proprio palmares. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a timbrare il cartellino nei cosiddetti Major almeno una volta all’anno nelle ultime tre stagioni, a riprova di una continuità degna di nota. Il fuoriclasse altoatesino festeggiò per la prima volta il 28 gennaio 2024, quando si impose agli Australian Open con una funambolica rimonta ai danni del russo Daniil Medvedev, dopo essere stato in svantaggio per 0-2 sul cemento di Melbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Sì, Sinner ha fatto punto così

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Sinner e Zverev si affronteranno per la 5^ volta su 8 tornei a cui hanno preso parte entrambi nel 2026. 10-4 il bilancio per Jannik che ha vinto gli ultimi 9 precedenti. Sarà la loro 2^ finale Slam. Dopo gli Aus Open 2025 x.com

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