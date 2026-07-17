Bublik confessa amaramente | Tutti i tennisti si sono arresi a Sinner e Alcaraz Incluso me

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Bublik ha dichiarato che tutti i tennisti, lui incluso, si sono arresi alla superiorità di Sinner e Alcaraz nei tornei del Grande Slam. Ha affermato che i due giocatori sono inarrivabili in queste competizioni, sottolineando il loro dominio nel circuito. La sua dichiarazione evidenzia come anche i colleghi più esperti riconoscano la forza di Sinner e Alcaraz in queste occasioni.

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Bublik senza filtri sul dominio di Sinner e Alcaraz: "Nei Grand Slam sono inarrivabili, ci siamo arresi tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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