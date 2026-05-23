Raducanu si contrappone a Sinner e agli altri tennisti al Roland Garros | Non si gioca solo per soldi
Emma Raducanu ha affermato che il tennis non si gioca solo per soldi, contrapponendosi alla proposta di una pausa di 15 minuti avanzata da alcuni giocatori di vertice al Roland Garros. La tennista britannica ha espresso una visione differente rispetto alle discussioni sui ricavi e il valore economico del torneo, preferendo sottolineare altri aspetti del gioco. La sua posizione si distingue rispetto alle opinioni di altri tennisti che hanno criticato le modalità di distribuzione dei ricavi.
Emma Raducanu va controcorrente rispetto alla "protesta dei 15 minuti" di Sinner e dei big sui ricavi al Roland Garros. Parole perentorie della britannica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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