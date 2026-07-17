Secondo le indagini, sono state rilasciate oltre 7.000 visite mediche false per il rinnovo della patente. I certificati di idoneità sono stati consegnati senza che le visite mediche fossero effettivamente svolte. Un medico è stato posto agli arresti domiciliari, mentre i titolari delle scuole guida coinvolte sono stati interdetti. L’indagine riguarda il sistema di rilascio delle certificazioni di idoneità alla guida.

Certificati di idoneità alla guida rilasciati senza che le visite mediche venissero realmente effettuate. È l’ipotesi al centro dell’inchiesta della Procura di Brindisi che ha portato agli arresti domiciliari il medico militare Giuseppe Mollo, 65 anni, e all’applicazione di misure interdittive nei confronti di sette titolari di autoscuole e agenzie di pratiche automobilistiche. Il gip del Tribunale di Brindisi, Vittorio Testi, ha accolto in parte le richieste della Procura dopo gli interrogatori preventivi degli indagati, svolti alla presenza dei difensori. Mollo è indagato per quasi cento episodi di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Brindisi, oltre 7 mila visite fantasma per il rinnovo della patente: medico ai domiciliari, interdetti i titolari delle scuole guida

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