Brindisi visite private durante l' orario di servizio e referti fasulli | medico indagato Danno da 68 mila euro all' Asl

Notizia in breve

Un medico di Brindisi è indagato per aver effettuato visite private durante l’orario di servizio e per aver prodotto referti fasulli. Durante le visite, si faceva pagare in contanti senza versare la quota dovuta all'Asl e senza rilasciare ricevute fiscali. Il danno accertato all’ente pubblico ammonta a circa 68 mila euro. La procura ha avviato le indagini per verificare eventuali ulteriori irregolarità.