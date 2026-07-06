Brindisi visite private durante l' orario di servizio e referti fasulli | medico indagato Danno da 68 mila euro all' Asl
Un medico di Brindisi è indagato per aver effettuato visite private durante l’orario di servizio e per aver prodotto referti fasulli. Durante le visite, si faceva pagare in contanti senza versare la quota dovuta all'Asl e senza rilasciare ricevute fiscali. Il danno accertato all’ente pubblico ammonta a circa 68 mila euro. La procura ha avviato le indagini per verificare eventuali ulteriori irregolarità.
Visitava i pazienti in ospedale e si faceva pagare anche in contanti, ma non versava alla Asl Brindisi la quota spettante al servizio pubblico né emetteva ricevuta fiscale. Allora per sanare questa posizione a seguito delle ispezioni dei carabinieri del Nas (antisofisticazioni e sanità) falsificava i referti e per far risultare il rispetto dell’orario di lavoro settimanale non timbrava l’uscita nella propria sede di lavoro ma, a distanza di ore, in un altro presidio medico dove non prestava servizio. Il danno patrimoniale ai danni dell’azienda sanitaria brindisina è di 68.000 euro. Alla fine dell’inchiesta, coordinata dalla Procura di... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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