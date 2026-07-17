Brescia, 17 luglio 2026 – Un risarcimento da 67.620 euro tra danni patrimoniali e non patrimoniali e spese legali per la mala gestione della movida. Li deve il Comune di Brescia a Gianfranco Paroli, fratello dell’ex sindaco, e alla moglie Piera Nava, per i danni subiti a causa del rumore provocato dalla movida nel quartiere Carmine dodici anni fa. Tanto è durato l’iter della causa intentata quando in Loggia sedeva, appunto, Adriano Paroli. I due coniugi (ma al tempo erano in molti a lamentarsi) risiedevano in via Fratelli Bandiera, cuore della movida al Carmine, e avevano deciso di far causa per i rumori molesti del divertimento notturno, tra musica alta dei locali, schiamazzi, voci delle centinaia di persone che sostavano fino a notte fonda in strada a parlare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Brescia, scontro giudiziario sulla movida rumorosa: il Comune dovrà risarcire il fratello dell’ex sindaco Paroli

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