La Loggia ha deciso di pagare 60mila euro a una famiglia del quartiere del Carmine, coinvolta in una causa legale, a causa dei rumori molesti provenienti dalla movida notturna. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’appello che ha riconosciuto il risarcimento. La causa è stata intentata da un uomo e dalla sua moglie, che sono fratello e moglie di un ex sindaco della città.

La Loggia è costretta a risarcire 60mila euro a una famiglia residente nel quartiere del Carmine per i rumori molesti della movida. Questa la sentenza della Corte d’appello in merito alla causa indetta da Gianfranco Paroli (il fratello dell’ex sindaco di Brescia Adriano Paroli) e dalla consorte. Come riporta il quotidiano Bresciaoggi, si tratta di un contenzioso aperto nel 2014 e che ha raggiunto quattro gradi di giudizio. I danni chiesti dai cittadini riguardano la perdita di sonno e di qualità della vita, danni alla salute, penalizzazioni economiche per aver dovuto compiere delle opere in casa al fine di smorzare il rumore. È emersa in... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - La Loggia risarcisce con 60mila euro il fratello dell'ex sindaco di Brescia per il rumore eccessivo durante la movida

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