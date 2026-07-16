Brescia il fratello dell’ex sindaco ottiene 60mila euro dal Comune dopo 12 anni | la sentenza sulla movida che può fare scuola

Una sentenza storica della Corte d’Appello di Brescia ha messo fino a una causa durata 12 anni, stabilendo che il Comune di Brescia è tenuto a risarcire con una somma pari a 60mila euro una coppia di cittadini residenti nel centro storico per «immissioni di rumore» in casa. Un processo che aveva fatto da apripista a molti altri ricorsi a livello nazionale, ma che aveva anche fatto discutere per il legame familiare tra il promotore della causa, Gianfranco Paroli, insieme alla moglie Piera Nava, e il destinatario ultimo dell’accusa: il fratello minore e allora sindaco di Brescia, Adriano Paroli, oggi senatore di Forza Italia. La vicenda giudiziaria: la sentenza del 2017 e il ricorso in Appello del Comune. 🔗 Leggi su Open.online

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