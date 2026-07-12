Safin stronca Sinner e Alcaraz | Non sarebbero n1 e 2 se avessero giocato ai tempi di Nadal e Djokovic

Safin ha commentato la recente supremazia di Sinner e Alcaraz, affermando che i due non sarebbero ai vertici se avessero giocato ai tempi di Nadal e Djokovic. La discussione riguarda la differenza di livello tra le generazioni di tennisti e la loro posizione attuale nel circuito ATP, con particolare attenzione alle prestazioni di Sinner e Alcaraz rispetto ai predecessori. La questione è al centro di molte conversazioni tra addetti ai lavori e appassionati.

Uno dei temi più discussi in ambito tennistico è quello della straripante supremazia di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nei confronti degli altri giocatori del circuito ATP. A tal proposito Marat Safin, abituato a non usare mezzi termini, ha espresso un giudizio molto critico sullo stato attuale del circuito ATP, arrivando persino a chiedersi se Jannik Sinner e Carlos Alcaraz avrebbero potuto dominare durante l’era dei Big 3 o anche nei primi anni 2000. Il russo, in una conversazione su YouTube con la sorella Dinara Safina e la collega tennista Anna Chakvetadze, non ha voluto sminuire l’italiano e lo spagnolo, ma soprattutto evidenziare quanto sia calato il livello del circuito. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Safin stronca Sinner e Alcaraz: “Non sarebbero n.1 e 2 se avessero giocato ai tempi di Nadal e Djokovic”

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Sinner, Alcaraz e chi altro Analizziamo quali avversari devono temere

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