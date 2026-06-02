Uno dei Roland Garros più belli di sempre senza Alcaraz e Sinner

Martin Landaluce ha vinto il suo match a Roland Garros contro Vit Kopriva in cinque set. Dopo aver perso i primi due parziali, ha rimontato e alla fine ha prevalso, nonostante l’assenza di Alcaraz e Sinner. L’incontro si è concluso con una vittoria in rimonta, con Landaluce che ha superato Kopriva dopo aver recuperato uno svantaggio significativo. La partita ha avuto durata lunga e ha visto un risultato sorprendente.

Martin Landaluce ha appena finito di battagliare con Vit Kopriva. Ha vinto in cinque set, rimontando da due parziali di svantaggio. A fine match un giornalista spagnolo gli mette un microfono davanti e gli fa sapere che il suo prossimo avversario è Juan Manuel Cerundolo, che ha battuto Jannik Sinner. Landaluce sbianca. Dice: «Si è ritirato?! Ha perso?!». Aveva visto i primi due set, per studiare l’eventuale prossimo avversario e non sembrava esserci nessuna avvisaglia che non sarebbe stato Jannik Sinner. La sua sorpresa è stata per il risultato, certo, ma anche per qualcosa di molto più ambiguo e insidioso: allora avrebbe potuto vincere.... 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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The greatest Roland-Garros men's final Alcaraz vs Sinner extended highlights | 2025

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