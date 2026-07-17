La palestra di via Maserati è stata allagata, costringendo la pugilessa mondiale a sospendere gli allenamenti. La campionessa ha riferito di aver pulito personalmente l’acqua dal locale, definendo la situazione «intollerabile». Prima di questo, era pronta a tornare sul ring per difendere il titolo mondiale. La palestra, di proprietà privata, rimane chiusa finché non saranno risolti i problemi di infiltrazioni e danni causati dall’acqua.

Da un ring sul quale era pronta a mettere nuovamente in palio il suo titolo mondiale alla palestra allagata di via Maserati. Pamela Malvina Noutcho Sawa non si ferma mai, non soltanto tra le sedici corde. La campionessa della Bolognina non ha infatti esitato nella serata di martedì a rimboccarsi le maniche e ad aiutare per liberare lo stabile dall’acqua. Una situazione che si ripete già da diversi mesi, con le forti piogge che si abbattono sulla città che finiscono sempre per creare disagi alla struttura sportiva gestita dal maestro Alessandro Dané. E così quando nel pomeriggio di mercoledì è arrivato un nuovo acquazzone, anche la pugile-infermiera si è armata di scopa e si è messa a cercare di spazzare via l’acqua dal pavimento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Boxe, la rabbia della società della pugilessa iridata che ora deve sospendere gli allenamenti. Malvina pulisce la palestra allagata: "Una situazione intollerabile»

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