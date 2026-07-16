La palestra di boxe della Bolognina Boxe si è allagata ieri pomeriggio a causa di un temporale. L'acqua ha invaso il locale e la campionessa mondiale Pamela Noutcho Sawa ha utilizzato una scopa per spazzarla via. La società ha definito la situazione come «intollerabile». Nessuna persona è rimasta coinvolta e non sono stati riportati danni strutturali.

La palestra della Bolognina Boxe si è allagata per il temporale del pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, a Bologna e la campionessa mondiale Pamela Malvina Noutcho Sawa ha spazzato via l'acqua. Per la società è «l'immagine simbolo di una situazione che si ripete con una cadenza ormai intollerabile: non è la prima volta. Non sarà l'ultima, se nulla cambia. Ogni anno, puntualmente, la palestra subisce danni da eventi meteorologici sempre più intensi e frequenti, costringendo atleti e staff a interrompere gli allenamenti e a rimboccarsi le maniche; nel senso più letterale del termine; prima di poter tornare a fare... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Pamela Noutcho, si allaga la palestra di boxe e la campionessa mondiale spazza l'acqua. La società: «Situazione intollerabile»

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