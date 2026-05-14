Dopo la retrocessione avvenuta l’8 maggio, solo il presidente e l’allenatore hanno commentato pubblicamente l’evento, assumendosene le responsabilità. Tuttavia, la società non ha ancora comunicato ufficialmente alla squadra se ci sarà una pausa o se i preparativi per la nuova stagione cominceranno subito. La situazione rimane in bilico, con decisioni che ancora devono essere prese e comunicazioni ufficiali ancora da arrivare.

Dopo la devastante retrocessione dell’8 maggio scorso, per la quale solo il presidente Charlie Stillitano e il tecnico Luca D’Angelo si sono assunti pubblicamente le loro responsabilità, non è ancora arrivato il ‘rompete le righe’ ufficiale da parte del club alla squadra. In seno alla società bianca, negli scorsi giorni, è stata presa in considerazione l’opportunità di far proseguire gli allenamenti dei giocatori a Follo la prossima settimana. Trattasi di una facoltà del club, pur a campionato finito, visto che tutti i giocatori sono sotto contratto fino al prossimo 30 giugno. Tesserati che, tra l’altro, sono quasi tutti già fuori Spezia, tornati nelle loro residenze.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LA SITUAZIONE DELLA SQUADRA. Al bivio tra il ’rompete le righe’ o la ripresa degli allenamenti

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