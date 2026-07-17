Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Bovisio Masciago dopo che i carabinieri hanno trovato in casa 44 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 33 grammi, e circa 7.000 euro in contanti. La scoperta è avvenuta durante un controllo, quando l'uomo aveva con sé una dose di droga. L'indagato ha dichiarato di averne bisogno per sostenere le spese legate a un figlio malato.

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 17 Luglio 2026 – Sorpreso dai carabinieri con una dose di cocaina e in casa gli hanno trovato altre 43 dosi, pari a 33 grammi e quasi 7mila euro in contanti. L'arresto da parte dei militari di Varedo è scattato ieri per un 37enne, V.F., operaio a tempo determinato, separato, padre di due figli, una precedente condanna per la vendita di prodotti vietati per palestrati, che vive a Bovisio Masciago nell'abitazione della convivente. La spiegazione del 37enne. Questa mattina il 37enne è stato accompagnato al Tribunale di Monza per il processo con rito direttissimo. Davanti al giudice l'arrestato per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti ha ammesso l'accusa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bovisio Masciago, tiene in casa 43 dosi di cocaina: 37enne arrestato. “Mi servivano soldi per mio figlio malato”

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