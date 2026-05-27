Alatri arrestato per spaccio | in casa hashish e cocaina già suddivisi in dosi

Da frosinonetoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A seguito di un'operazione di polizia, un uomo è stato arrestato ad Alatri per detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante la perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati hashish e cocaina già suddivisi in dosi pronte per la vendita. I militari hanno anche recuperato materiale utilizzato per il confezionamento. Continua l’attività di contrasto allo spaccio nella zona, con controlli mirati sul territorio.

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Ad Alatri, proseguono senza sosta i controlli del territorio da parte dei Carabinieri, finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.Il fermo nel centro cittadinoNelle ultime ore i militari dell’Arma hanno arrestato un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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