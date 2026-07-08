Un uomo di 58 anni è stato arrestato a Cardito dopo che i Carabinieri hanno trovato in casa 20 dosi di cocaina, un fucile, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e denaro contante. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo. Il materiale sequestrato sarà sottoposto a verifiche.

I Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno fermato un uomo già noto alle forze dell’ordine. Sequestrati anche materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro contante. A Cardito un controllo dei Carabinieri si è concluso con un arresto per droga e con il sequestro di un fucile. I militari della Compagnia di Caivano hanno arrestato un 58enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. La notizia arriva da una nota diffusa dai Carabinieri di Napoli, che hanno ricostruito l’intervento avvenuto in via Marconi, nel comune di Cardito. Secondo quanto riferito dall’Arma, i Carabinieri stavano pattugliando le vie del comune quando un portone ha attirato la loro attenzione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cardito, 20 dosi di cocaina e un fucile in casa: arrestato un 58enne

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