Dopo il incendio che ha danneggiato il polo Brt in Bovisa, 170 operai sono in cassa integrazione. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento e non si conoscono i tempi di ripresa delle attività. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulla riparazione o ricostruzione dell’impianto. Le autorità stanno indagando sull’incidente, mentre i lavoratori attendono aggiornamenti sul loro futuro occupazionale.

di Andrea Gianni MILANO Sul futuro del polo Brt in Bovisa, devastato dal rogo, non c’è ancora chiarezza. Quello che è certo, per ora, è la richiesta del Fondo di Integrazione Salariale (Fis), ammortizzatore sociale che equivale alla cassa integrazione, per 170 magazzinieri assunti da una ditta esterna, la HP23 srl, che dal giorno dell’incendio sono a casa senza poter lavorare. Tra loro anche il capo magazziniere che, attraverso il suo tempestivo intervento quando ha notato le fiamme sprigionarsi da un pacco, ha evitato conseguenze ben più gravi per le persone, perché il rogo ha provocato danni milionari ma fortunatamente nessun ferito. I driver sono stati invece dislocati su altri poli, e lo stesso anche per i dipendenti diretti di Brt, personale amministrativo, trasferiti su altre sedi e dove possibile messi in smart working. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bovisa, senza lavoro dopo il rogo. Cassa integrazione per 170 operai

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