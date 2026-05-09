Ex Ilva cassa integrazione via WhatsApp a 60 operai dopo l’incidente al Treno Lamiere

Dopo l’incidente avvenuto nel reparto Pla2 dello stabilimento siderurgico di Taranto, l’azienda ha inviato ai lavoratori coinvolti un messaggio tramite WhatsApp comunicando l’attivazione della cassa integrazione a zero ore. La comunicazione non specifica una durata precisa dell’assenza dal lavoro. L’episodio ha coinvolto circa 60 operai, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e le eventuali cause dell’incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tarantini Time Quotidiano Dopo il recente incidente nel reparto Pla2 del Treno Lamiere dello stabilimento siderurgico di Taranto, Acciaierie d’Italia ha comunicato ai dipendenti il ricorso alla cassa integrazione a zero ore senza indicare una scadenza. La comunicazione, secondo quanto riferito dal sindacato Usb, è stata trasmessa tramite un messaggio WhatsApp. Sono circa sessanta i lavoratori coinvolti dal provvedimento, in gran parte impegnati in attività di manutenzione e sicurezza degli impianti: tra questi, 25 addetti alla manutenzione e 15 alla sicurezza. “Acciaierie d’Italia invia ai dipendenti una comunicazione, con un messaggio whatsapp, con cui annuncia il ricorso alla cassa integrazione a ore zero, senza termine finale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Ex Ilva, cassa integrazione via WhatsApp a 60 operai dopo l’incidente al Treno Lamiere ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Ex Ilva: mancato accordo sulla cassa integrazione straordinaria Tre ore di confronti al ministeroDi seguito un comunicato diffuso da Usb: Circa tre ore di confronto al ministero del lavoro per chiudere con un mancato accordo. Ex Ilva, Urso nel caos. Cassa integrazione, mancano le copertureLavoro Salta il tavolo al ministero del Lavoro: inaccettabile la cig sotto il 70 percento. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ex ILVA, cade lampada da venti metri al Treno Lamiere: allarme dei sindacati sui tagli alla manutenzione.; Ex Ilva, cade lampada da 20 metri al Treno Lamiere; EX ILVA-TARANTO/ Lampada piomba da 20 metri, incidente sfiorato; Ex Ilva, sindacati dopo il near miss: Gravi criticità sulla sicurezza. Ex Ilva Taranto, 60 operai in cassa integrazione comunicata con un WhatsApp: Puniti dopo denunceIl provvedimento colpisce i dipendenti del reparto Treno Lamiere, interessato negli scorsi giorni da un incidente. I sindacati lanciano il monito: ''Situazione grave e l'azienda manda a casa i lavorat ... msn.com Usb, ‘all’ex Ilva cassa a zero ore per 60 dopo incidente al Treno Lamiere’Dopo il crollo di un lampione nel reparto Treno Lamiere, Acciaierie d'Italia mette 60 operai in cassa integrazione a zero ore. L'Usb contesta la modalità di comunicazione via WhatsApp e denuncia l'ass ... trmtv.it Bekasi (Indonesia), 27 aprile — Un treno pendolari e un convoglio a lunga percorrenza si sono scontrati nei pressi della stazione di East Bekasi, alla periferia di Jakarta, causando la morte di quattro persone e il ferimento di almeno 38 passeggeri. Secondo le x.com