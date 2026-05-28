Cogne Acciai | 101 operai in cassa integrazione allarme politico

Da ameve.eu 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono 101 gli operai dell'acciaieria in cassa integrazione, con un allarme che si diffonde nel settore politico. La misura riguarda soprattutto i reparti considerati strategici dell'azienda. Alcuni esponenti politici accusano la Giunta di non aver preso provvedimenti adeguati per risolvere la situazione e di mostrare immobilismo. La questione ha suscitato proteste tra i lavoratori e tensioni tra le forze politiche coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Perché la cassa integrazione colpisce proprio i reparti strategici dell'acciaieria?. Chi sono i soggetti politici che accusano la Giunta di immobilismo?. Come influirà la crisi siderurgica sull'autonomia economica della Valle d'Aosta?. Quali misure concrete chiedono i sindacati per salvare i posti di lavoro?.? In Breve Cinque partiti politici chiedono investimenti e confronto tra azienda e sindacati ad Aosta.. La crisi colpisce i reparti strategici della Cogne Acciai Speciali valdostana.. Il provvedimento minaccia il reddito di cento famiglie residenti nel territorio.. Il declino siderurgico rischia di indebolire l'autonomia economica della Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

cogne acciai 101 operai in cassa integrazione allarme politico
© Ameve.eu - Cogne Acciai: 101 operai in cassa integrazione, allarme politico
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Crisi Natuzzi: 1700 operai in cassa integrazione, scatta l’allarme

Soltiox, arriva la svolta. Stop Cassa integrazione. Incubo finito per 190 operaiDopo mesi di incertezza, la produzione nello stabilimento di Scarlino è ripresa e sono stati sospesi i trattamenti di Cassa integrazione per circa...

Temi più discussi: Crisi Cogne, firmata al ministero la cassa integrazione straordinaria per 101 lavoratori; Uniti a sinistra, 'per Cogne acciai speciali servono scelte immediate'; Cassa integrazione di 12 mesi per 101 lavoratori della Cogne; UaS: allarmante la cassa integrazione per 101 dipendenti Cogne Acciai Speciali.

cogne acciai cogne acciai 101 operaiUniti a sinistra, 'per Cogne acciai speciali servono scelte immediate'Forte preoccupazione per la decisione della Cogne Acciai Speciali di ricorrere alla Cigs per 101 lavoratrici e lavoratori dei reparti strategici dello stabilimento di Aosta è espressa oggi dalla d ... ansa.it

cogne acciai cogne acciai 101 operaiAlla Cogne Acciai Speciali cassa integrazione per 101 dipendenti dal 31 maggioIn un incontro in videoconferenza con il Ministero del Lavoro, Confindustria, Regione, Cogne Acciai Speciali e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Savt hanno sottoscritto un accordo sulla ca ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web