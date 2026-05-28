Cogne Acciai | 101 operai in cassa integrazione allarme politico

Sono 101 gli operai dell'acciaieria in cassa integrazione, con un allarme che si diffonde nel settore politico. La misura riguarda soprattutto i reparti considerati strategici dell'azienda. Alcuni esponenti politici accusano la Giunta di non aver preso provvedimenti adeguati per risolvere la situazione e di mostrare immobilismo. La questione ha suscitato proteste tra i lavoratori e tensioni tra le forze politiche coinvolte.

? Punti chiave Perché la cassa integrazione colpisce proprio i reparti strategici dell'acciaieria?. Chi sono i soggetti politici che accusano la Giunta di immobilismo?. Come influirà la crisi siderurgica sull'autonomia economica della Valle d'Aosta?. Quali misure concrete chiedono i sindacati per salvare i posti di lavoro?.? In Breve Cinque partiti politici chiedono investimenti e confronto tra azienda e sindacati ad Aosta.. La crisi colpisce i reparti strategici della Cogne Acciai Speciali valdostana.. Il provvedimento minaccia il reddito di cento famiglie residenti nel territorio.. Il declino siderurgico rischia di indebolire l'autonomia economica della Valle d'Aosta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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