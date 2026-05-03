Botte e minacce alla moglie Divieto di avvicinamento e braccialetto per il marito

Da ilrestodelcarlino.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 65 anni è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento e all’uso di un braccialetto elettronico dopo aver ripetutamente aggredito e minacciato la moglie, anche in presenza del figlio minore. Le condotte vessatorie si sono protratte per mesi, culminando in un episodio in cui l’uomo ha aggredito fisicamente la donna e ha mimato il gesto di una minaccia di morte.

Da tempo, con una cadenza quasi quotidiana, subiva reiterate condotte vessatorie e intimidatorie da parte del marito 65enne, giunto addirittura ad aggredirla fisicamente anche in presenza del figlio minore e a minacciarla di morte, mimando con la mano il gesto del taglio della gola. Maltrattamenti fisici e psicologici quelli compiuti dall’uomo a seguito dei quali, al termine delle indagini, i carabinieri in forza alla stazione di Reggio Emilia, a cui la donna nel corso di una sofferta deposizione ha raccontato i fatti, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un sessantacinquenne residente a Reggio Emilia in ordine ai reati di maltrattamenti in famiglia, e lesioni personale aggravate.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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