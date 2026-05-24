Perseguita una coppia affiggendo cartelli diffamatori per il paese | disposto il divieto di avvicinamento

Da corrieretoscano.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 55 anni residente a Poggibonsi è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento dopo aver affisso cartelli diffamatori nel paese. L'ordinanza, emessa dal Gip presso il Tribunale di Siena, è stata eseguita dalla polizia. La misura cautelare è stata adottata nei confronti di due coniugi, coinvolti nelle azioni di persecuzione. La vicenda riguarda comportamenti che hanno portato alla richiesta di protezione legale per le vittime.

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POGGIBONSI – ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Siena, che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento a due coniugi, nei confronti di un uomo italiano di 55 anni, residente a Poggibonsi. La misura è stata emessa a seguito di una complessa indagine per atti persecutori avviata dalla Sezione anticrimine del commissariato di pubblica sicurezza di Poggibonsi. Dall’attività investigativa, che si è svolta con l’uso di telecamere e localizzatori Gps, è emerso che il presunto stalker dal mese di luglio 2025, aveva molestato con scritte offensive una coppia, affiggendo cartelli diffamatori e minatori rivolti a loro, sia nei luoghi di lavoro sia all’abitazione delle vittime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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