Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Roma Fiumicino mentre tentava di partire per l'estero. Era ricercato da una settimana in relazione a episodi di violenza e abusi contro la compagna, di fronte alla loro figlia di un anno. Le accuse includono lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del tribunale di Massa.

Carrara, 17 luglio 2026 – Lesioni aggravate, violenza sessuale ed estorsione ai danni della compagna. Sono queste le accuse nei confronti di un cittadino straniero, arrestato dopo una settimana di ricerche all' aeroporto di Roma Fiumicino, in seguito ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Massa. I fatti. L' aggressione si è consumata davanti alla figlia minore della coppia, una bambina di un anno. Una volta soccorsa la donna ha denunciato di essere stata picchiata e abusata dal compagno: l'uomo, secondo il racconto della vittima, suffragato dai riscontri delle indagini, ha filmato le violenze con il proprio cellulare, utilizzandole subito dopo come strumento di ricatto, pretendendo denaro dalla compagna e minacciandola di diffondere in rete i filmati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botte e abusi sulla compagna di fronte alla figlia di un anno: arrestato mentre cercava di espatriare

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