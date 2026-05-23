Un uomo di 51 anni è stato arrestato a Messina con l’accusa di aver portato la figlia minorenne della compagna in un luogo isolato. La decisione è scaturita da una segnalazione proveniente dalla scuola, che ha innescato gli accertamenti della Procura e dei carabinieri. Le indagini hanno portato all’arresto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sugli eventuali reati contestati.

La segnalazione della scuola ha dato il via agli accertamenti della Procura e dei carabinieri. Una segnalazione arrivata dall’ambiente scolastico ha dato origine a un’indagine che ha portato all’arresto di un uomo di 51 anni a Messina. I carabinieri della Compagnia Messina Centro, nell’ambito di un’attività coordinata dalla Procura di Messina – gruppo di lavoro per la tutela delle vittime vulnerabili, hanno arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di atti sessuali con minore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati riguarderebbero la figlia 14enne della compagna dell’indagato. L’attività investigativa sarebbe nata grazie alla collaborazione tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine, attiva sul territorio anche attraverso protocolli dedicati alla tutela dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Porta la figlia minorenne della compagna in una zona isolata: arrestato 51enne con l’accusa di abusi a Messina

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Trained by three beauties in prison, he returns, tears up the marriage, and shakes the world.

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