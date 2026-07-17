Bonus casalinghi e casalinghe 2026 | formazione assicurazione e pensione dai 57 anni

Nel 2026, in Italia, i casalinghi e le casalinghe possono accedere a servizi agevolati come formazione, assicurazioni e pensioni partendo dai 57 anni. Sebbene non ci siano bonus specifici, sono disponibili varie misure di sostegno dedicate a chi svolge attività domestiche e di cura senza retribuzione. Questi benefici tengono conto del lavoro svolto in ambito familiare, offrendo possibilità di accesso a strumenti previdenziali e formativi.

In Italia sono disponibili diversi bonus dedicati al sostegno di casalinghi e casalinghe. Anche se non esiste un singolo bonus per questa categoria, chi svolge attività domestiche e di cura della famiglia può accedere a formazione, pensioni e assicurazioni agevolate che tengono conto del lavoro svolto pur senza una retribuzione. La misura principale è il Fondo per la formazione, che è però orientato a un ingresso nel mondo del lavoro attraverso la valorizzazione di competenze professionali e digitali. Sono dedicati a chi invece si occupa della famiglia a lungo termine i bonus sui contributi previdenziali, che permettono di ottenere una pensione anche a partire dai 57 anni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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TUTTI I BONUS 2026 per Famiglie e Single con ISEE Basso

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