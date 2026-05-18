Formazione del personale scolastico pubblicata la graduatoria 2026 delle Buone Pratiche | eccellenza dai 90 punti riconoscimento dai 70 DECRETO

È stata resa nota la graduatoria 2026 delle Buone Pratiche relative alla formazione del personale scolastico, pubblicata con il Decreto Direttoriale n. 70 del 18 maggio 2026. La lista include progetti valutati con un punteggio massimo di 90 punti, considerati di eccellenza, mentre i riconoscimenti vengono assegnati a proposte che raggiungono almeno 70 punti. La graduatoria è disponibile sul sito ufficiale del Ministero.

Con il Decreto Direttoriale n. 70 del 18 maggio 2026, pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è stata approvata la graduatoria finale relativa all’ Avviso pubblico per l’individuazione di Buone Pratiche attuate dalle istituzioni scolastiche nel campo della formazione del personale scolastico. Edizione 2026, protocollo AOOSAFI n. 60 del 13 febbraio 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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