A 15 giorni dal compiere 57 anni, l'attrice ha attirato l'attenzione alla Haute Couture Week di Parigi, partecipando alla sfilata di Celia Kritharioti in prima fila. Indossava un abito trasparente decorato con cristalli che ricadevano come coriandoli, un décolleté pronunciato e una gonna di piume bianche. La sua presenza ha suscitato numerosi commenti tra gli spettatori e sui social media.

C ristalli che scivolano come una pioggia di coriandoli, un décolleté vertiginoso e una nuvola di piume bianche a fare da contrappunto: così Jennifer Lopez si è presa la scena alla Haute Couture Week di Parigi, in prima fila allo show di Celia Kritharioti con un naked dress da urlo. Il tutto proprio nei giorni in cui l’attrice e cantante, 56 anni, è a Parigi con la sorella Lynda Lopez, e ha già iniziato a festeggiare il suo 57esimo compleanno che cade il prossimo 24 luglio. Le star nei parterre delle sfilate Haute Couture AI 202627. guarda le foto Il look naked dress di Jennifer Lopez da Celia Kritharioti. A conquistare l’attenzione è un abito lungo in tulle trasparente, nei toni del rosa cipria che vira al lilla, costruito su una silhouette a vita alta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A 15 giorni dai 57 anni, l'attrice ha rubato la scena alla Haute Couture Week, sfilando in prima fila da Celia Kritharioti con un look tra i più commentati della settimana

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