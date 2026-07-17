Bonus bollette fino a 60 euro lo sconto volontario parte da agosto 2026 | i requisiti per ottenerlo
Le procedure per il bonus bollette volontario 2026 sono state avviate e si applicheranno alle fatture dell’elettricità di agosto. La delibera di Arera ha stabilito i tempi di attivazione. Lo sconto, fino a 60 euro, sarà disponibile a partire da questa data. I requisiti necessari per ottenere il bonus sono stati definiti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli nel comunicato.
Sono avviate le procedure per il bonus bollette volontario 2026: si applicherà a partire dalle fatture dell'elettricità relative ad agosto. La delibera di Arera ha stabilito i tempi. I venditori aderenti dovranno effettuare uno sconto fino a 60 euro sulle bollette di tutti i clienti che rispettano i requisiti, principalmente un Isee al di sotto dei 25mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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