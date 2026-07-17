Bonus bollette fino a 60 euro lo sconto volontario parte da agosto 2026 | i requisiti per ottenerlo

Notizia in breve

Le procedure per il bonus bollette volontario 2026 sono state avviate e si applicheranno alle fatture dell’elettricità di agosto. La delibera di Arera ha stabilito i tempi di attivazione. Lo sconto, fino a 60 euro, sarà disponibile a partire da questa data. I requisiti necessari per ottenere il bonus sono stati definiti, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli nel comunicato.