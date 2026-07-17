Arriva il nuovo Bonus Bollette 2026 | sconti fino a 60 euro senza fare domanda

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato il nuovo Bonus Bollette 2026, che offre sconti fino a 60 euro senza bisogno di fare domanda. La misura è stata introdotta dal DL Energia 2026 e regolamentata da ARERA con la delibera 2382026. Questa iniziativa mira a ridurre l’impatto del caro energia sulle famiglie italiane. Non sono previste procedure di richiesta, e gli sconti saranno applicati automaticamente alle bollette.

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Nella speranza di contrastare il caro energia che pesa sulle tasche degli italiani, arriva una nuova misura varata dal Dl Energia 2026 e regolamentata da ARERA con delibera 2382026REEL. Si parla di un contributo volontario che servirà a sostenere i soggetti bisognosi di tutela. Questa nuova agevolazione è stata messa a punto per aiutare quelle famiglie che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica. Ancora una volta, farà testo l'Isee. Nello specifico, sono indicate quelle famiglie con Isee che supera i 9.796 euro fino a raggiungere i 15mila euro e con meno di quattro figli; i nuclei che rientrato tra i 15mila euro fino a 25mila euro con meno di quattro figli; e quelle famiglie tra 20mila e 25mila euro almeno quattro figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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