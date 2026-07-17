È stato annunciato il nuovo Bonus Bollette 2026, che offre sconti fino a 60 euro senza bisogno di fare domanda. La misura è stata introdotta dal DL Energia 2026 e regolamentata da ARERA con la delibera 2382026. Questa iniziativa mira a ridurre l’impatto del caro energia sulle famiglie italiane. Non sono previste procedure di richiesta, e gli sconti saranno applicati automaticamente alle bollette.

Nella speranza di contrastare il caro energia che pesa sulle tasche degli italiani, arriva una nuova misura varata dal Dl Energia 2026 e regolamentata da ARERA con delibera 2382026REEL. Si parla di un contributo volontario che servirà a sostenere i soggetti bisognosi di tutela. Questa nuova agevolazione è stata messa a punto per aiutare quelle famiglie che si trovano in una condizione di vulnerabilità economica. Ancora una volta, farà testo l'Isee. Nello specifico, sono indicate quelle famiglie con Isee che supera i 9.796 euro fino a raggiungere i 15mila euro e con meno di quattro figli; i nuclei che rientrato tra i 15mila euro fino a 25mila euro con meno di quattro figli; e quelle famiglie tra 20mila e 25mila euro almeno quattro figli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Bollette.

© Ilgiornale.it - Arriva il nuovo Bonus Bollette 2026: sconti fino a 60 euro senza fare domanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NUOVO BONUS BOLLETTE 2026 115€ e 60€ extra per chi

Notizie e thread social correlati

Figli e sport, arriva il bonus fino a 400 euro a bambino: come fare domanda in LiguriaIn Liguria, le famiglie con figli minorenni possono ricevere un contributo fino a 400 euro per bambino tramite la misura ‘Dote Sport’ per il 2026.

Bonus maltempo 2026: chi può richiedere il contributo INPS fino a 3000 euro e come fare domandaL'Inps ha reso disponibili le istruzioni per richiedere il bonus maltempo 2026, un contributo una tantum fino a 3000 euro destinato ai lavoratori...

Temi più discussi: Bonus bollette 2026-2027: arriva il contributo per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro; Contributo bollette 2026, al via il bonus per gli ISEE fino a 25.000 euro; Bonus bollette 2026-2027: sconto fino a 60 euro per ISEE fino a 25.000 Euro; Bonus bollette 2026, sconto automatico senza domanda: chi ne ha diritto.

Nuovo Bonus Bollette Luce 2026: a chi spetta e come funziona lo sconto per le famiglie a reddito medio-basso positanonews.it/2026/07/nuovo-… #BonusLuce #Bollette2026 #RisparmioEnergetico #Famiglie #ISEE x.com

Bonus bollette 2026, arriva lo sconto: chi lo riceve, i requisiti Isee e quando sarà accreditatoNessuna domanda per il cliente. L’accredito dipende dall’adesione del venditore e dai consumi registrati sulla fornitura residente ... affaritaliani.it

Il nuovo bonus bollette riguarda le famiglie con ISEE fino a 25mila euro: lo sconto massimo ottenibile è di 60 euroIl nuovo bonus bollette riguarda le famiglie con ISEE fino a 25mila euro: lo sconto massimo ottenibile è di 60 euro ... quifinanza.it