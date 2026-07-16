Bonus bollette 2026 in base all' Isee i requisiti e chi può ricevere l' aiuto volontario dai venditori

Notizia in breve

Presto, migliaia di italiani potranno ricevere un bonus bollette nel 2026, che sarà calcolato principalmente in base all'Isee. La decisione di applicare lo sconto sarà lasciata alla scelta dei fornitori di energia, che potranno decidere se aderire o meno al contributo volontario. La misura prevede che chi ha un Isee più basso possa beneficiare di un aiuto maggiore, mentre chi ha un Isee più alto potrebbe ricevere uno sconto ridotto o nessuno.