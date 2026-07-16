Bonus bollette 2026 in base all' Isee i requisiti e chi può ricevere l' aiuto volontario dai venditori

Da virgilio.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Presto, migliaia di italiani potranno ricevere un bonus bollette nel 2026, che sarà calcolato principalmente in base all'Isee. La decisione di applicare lo sconto sarà lasciata alla scelta dei fornitori di energia, che potranno decidere se aderire o meno al contributo volontario. La misura prevede che chi ha un Isee più basso possa beneficiare di un aiuto maggiore, mentre chi ha un Isee più alto potrebbe ricevere uno sconto ridotto o nessuno.

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Presto migliaia di italiani beneficeranno del nuovo bonus bollette 2026: lo sconto dipende soprattutto dall’Isee e dalla decisione del fornitore elettrico di riferimento di aderire al contributo volontario. Si tratta di un beneficio automatico, applicato direttamente come sconto in bolletta a chi ne ha diritto, senza che debba presentare alcuna domanda. Il massimo bonus ottenibile ammonta a 60 euro. Chi ha diritto al bonus bollette 2026 I venditori di energia elettrica potranno comunicare la propria adesione al bonus bollette dal 15 luglio al 31 agosto. Lo sconto arriverà direttamente nella prima bolletta utile, relativa al mese di agosto, per i restanti mesi del 2026 e per tutto il 2027. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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