È partita la fase operativa del bonus bollette straordinario per il biennio 2026-2027, che offre uno sconto in bolletta fino a 60 euro. Questa misura, diversa dal bonus sociale tradizionale, è stata approvata per aiutare le famiglie durante questo periodo. I dettagli su chi può beneficiarne e quando riceverà lo sconto non sono ancora stati comunicati.

Al via la fase operativa del nuovo bonus bollette straordinario per il biennio 2026-2027. Niente a che fare con il tradizionale bonus sociale, ma è una misura che prevede uno sconto in bolletta fino a un massimo di 60 euro. Si basa su requisiti oggettivi (Isee e consumi), è automatico, ma i venditori di energia possono aderire o no, non è obbligatorio. Hanno tempo per decidere fino al 31 agosto e solo chi sceglierà di partecipare applicherà il contributo ai propri clienti, a partire dalle fatture sui consumi di agosto. Cos’è il contributo e chi può riceverlo. Il contributo straordinario volontario è uno sconto sulla bolletta della luce riservato ai clienti domestici residenti che non ricevono già il bonus sociale elettrico. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Bonus bollette 2026, fino a 60 euro di sconto: chi ne ha diritto e quando arriva

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BONUS BOLLETTE 2026: Nuove Soglie ISEE Arera! Sconti Luce, Gas, Acqua e TARI

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