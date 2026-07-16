Dal 15 luglio al 31 agosto, i fornitori di energia elettrica comunicheranno automaticamente le adesioni al bonus bollette 2026, senza bisogno di domanda. La misura riguarda le famiglie con un ISEE fino a 25mila euro e prevede uno sconto automatico sulla bolletta. Il bonus, previsto dal dl energia 2026, è destinato alle utenze domestiche e si applica senza intervento diretto da parte dei clienti.

È attivo un nuovo bonus bollette, misura contro il caro luce prevista dal dl energia 2026. Dal 15 luglio al 31 agosto i venditori di energia elettrica potranno comunicare la propria adesione al contributo volontario destinato alle famiglie con ISEE fino a 25mila euro. Lo sconto potrà arrivare fino a 60 euro in bolletta e sarà applicato direttamente in fattura, quindi senza la necessità di presentare domanda. Chi può ricevere il bonus bollette 2026. La misura è disciplinata dalla delibera Arera 2382026REEL e introduce per gli anni 2026 e 2027 un contributo straordinario volontario sulla fornitura elettrica destinato ai nuclei familiari considerati meritevoli di tutela, ma non rientranti nella platea del bonus sociale elettrico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Bollette.

© Quifinanza.it - Bonus bollette 2026, sconto automatico senza domanda: chi ne ha diritto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bonus Bollette 2026: lo sconto automatico che in pochi richiedono

Notizie e thread social correlati

INPS, esenzione Irpef pensioni vittime del dovere: chi ne ha diritto e come fare domandaL’INPS ha annunciato modifiche al trattamento fiscale delle pensioni per le vittime del dovere, i soggetti equiparati e i loro familiari superstiti.

Leggi anche: Carta docente 2025/26, bonus da 383 euro: chi ne ha diritto, cosa si può comprare e limiti per pc e software. Pubblicato il DECRETO

Temi più discussi: Bonus bollette 2026-2027: arriva il contributo per chi ha un ISEE fino a 25.000 euro; Bonus bollette 2026, al via contributo per gli ISEE fino a 25.000 euro; Bonus bollette 2026-2027: sconto fino a 60 euro per ISEE fino a 25.000 Euro; Bonus bollette 2026, al via il contributo per gli ISEE fino a 25.000 euro.

In arrivo il bonus bollette per i titolari di ISEE fino a 25.000 euro. Prende il via l'adesione da dei venditori e i pagamenti arriveranno dal mese di agosto. Le regole sono contenute nella delibera ARERA del 2 luglio 2026 - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com

Tari 2026, bonus sociale al via con pagamenti di luglio: a chi spetta lo sconto del 25%Leggi su Sky TG24 l'articolo Tari 2026, bonus sociale al via con pagamenti di luglio: a chi spetta lo sconto del 25% ... tg24.sky.it

Bonus bollette 2026: requisiti, ISEE, importi e come richiederloScopri come funziona il Bonus Bollette 2026: requisiti, soglie ISEE, importi, bonus sociale luce, gas e acqua, domanda, sconti in bolletta e novità. affaritaliani.it