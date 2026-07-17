Bologna Tper accantona 12 milioni di utili | boom degli abbonati nonostante i rincari dei biglietti

Tper ha deciso di mettere da parte 12 milioni di euro di utili, nonostante l’aumento dei costi dei biglietti e il boom degli abbonamenti. I fondi saranno utilizzati per rafforzare la solidità finanziaria della società e sostenere progetti di mobilità sostenibile, tra cui miglioramenti dei servizi, digitalizzazione e l’arrivo del tram in città. La decisione è stata comunicata senza indicare altri dettagli sui piani specifici o sui tempi.

Un utile che sarà interamente accantonato per rafforzare la solidità economico-patrimoniale della società e vincere le sfide della mobilità sostenibile, puntando su qualità dei servizi, digitalizzazione e arrivo in città del tram. È l’obiettivo che la presidente Giuseppina Gualtieri indica con l’approvazione del bilancio 2025 di Tper. Il 2025 si è chiuso con un utile netto di 12,2 milioni di euro, in crescita del 25,2% sul 2024, e che non sarà redistribuito sotto forma di dividendi ai soci. I ricavi complessivi di Tper segnano 245 milioni di euro mentre i costi operativi 214,6 milioni. L’incremento dei costi riguarda soprattutto la... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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