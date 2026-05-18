Ryanair avverte sui futuri rincari dei voli ma i prezzi stanno scendendo | il paradosso dei biglietti aerei

In un momento in cui i costi del carburante sono in aumento e i mercati energetici sono caratterizzati da incertezze legate ai conflitti in Medio Oriente, una delle principali compagnie aeree europee ha annunciato che i prezzi dei biglietti potrebbero salire in futuro. Tuttavia, attualmente i prezzi dei voli stanno continuando a diminuire, creando un paradosso tra le previsioni di rincari e la realtà delle tariffe sul mercato. Le prenotazioni effettuate con largo anticipo potrebbero quindi risultare più vantaggiose rispetto a quelle last minute.

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