Una donna di 82 anni ha riferito di aver incontrato difficoltà con le nuove obliteratrici installate sui mezzi Tper. Secondo quanto spiegato, in passato ha sempre acquistato e convalidato i biglietti senza problemi, ma recentemente le macchinette hanno causato inconvenienti e disagi durante l’operazione. La situazione ha causato disagio e frustrazione, soprattutto per gli utenti più anziani che si affidano a questi mezzi pubblici.

Sono una donna di 82 anni, ho sempre fatto il biglietto del bus, ma le ultime macchinette Tper per la convalida del titolo sono un incubo. In piazza dell’Unità, sono salita sul bus 5633 della linea 37, ma la macchina per la convalida non funzionava. Sono andata verso l’altra, ma quando stavo per obliterare sono saliti i controllori, accusandomi di tentare la convalida solo perché li avevo visti. Multa di 115 euro. Farò ricorso. Donatella Ghini Risponde Beppe Boni Tper, gestore dei trasporti, sostiene che le macchinette sono perfette, tecnologicamente avanzate, sistemi senza sbavature. Afferma anche che le proteste degli anziani sono un numero infinitesimale rispetto al numero di utenti che utilizza l’autobus.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tper e biglietti: le obliteratrici danno problemi

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